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Израиль

Бедуин, убивший полицейского волонтера, компенсирует государству выплаты семье погибшего

Суд
Компенсации
время публикации: 09 февраля 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 17:36
Бедуин, убивший полицейского волонтера, компенсирует государству выплаты семье погибшего
Flash90

Окружной суд Центрального округа постановил, что Рани аль-Камалат, насмерть сбивший машиной полицейского волонтера Амихая Кармели, должен заплатить государству компенсацию в размере около 8 миллионов шекелей в рамках иска о возмещении ущерба.

Он должен будет заплатить государству компенсацию в размере 7756773 шекелей и компенсировать судебные издержки в размере 100 тысяч шекелей. Таким образом, аль-Камалат компенсирует государству выплаты, которые оно обязано выплатить семье Кармели согласно Закону о семьях погибших.

Напомним, трагедия произошла в июне 2022 года. Рани аль-Камалат, житель Раата, ехал на машине с друзьями после вечеринки, на которой все они распивали алкогольные напитки. Остановившись возле перекрестка Бейт-Даган в Ришон ле-Ционе ранним утром, они вышли из машины и начали танцевать. Увидев полицейский автомобиль, бедуины вернулись в машину и попытались скрыться, попутно врезавшись в проезжавшее мимо такси.

Полиция начала преследование подозреваемых, аль-Камалат во время преследования ехал на высокой скорости, допуская множество нарушений правил дорожного движения, он проехал на красный свет и, подъехав к полицейскому блокпосту, прибавил скорости и врезался в полицейский автомобиль, сбив троих человек, стоявших рядом с машиной. В их числе был Амихай Кармели.

Даже после этого аль-Камалат не остановился и продолжил движение, врезался в еще одну машину, а затем вышел и попытался убежать, но был задержан. Рани аль-Камалат был признан виновным в убийстве по неосторожности, нападении при отягчающих обстоятельствах, неосторожном вождении и вождении в нетрезвом состоянии, он приговорен к 17,5 годам лишения свободы.

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