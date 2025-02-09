x
09 февраля 2025
|
последняя новость: 17:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2025
|
09 февраля 2025
|
последняя новость: 17:15
09 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Лауреат премии Израиля Амаль Наср ад-Дин скончался в возрасте 96 лет

время публикации: 09 февраля 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 16:24
Амаль Наср ад-Дин, 2012 год
Wikipedia.org. Фото: Hanay

Амаль Наср ад-Дин, известный друзский политик и писатель, один из самых авторитетных представителей друзской общины, скончался в возрасте 96 лет.

Уроженец Дальят аль-Кармель, он прошел путь от молодого подрядчика по до влиятельного политика, в течение 11 лет (с 1977 по 1988 годы) он был депутатом Кнессета от "Ликуда" и продвигал интересы друзской общины и ее интеграцию в израильское общество.

Его сын Лутфи был убит в погоне за террористами в последний день своей службы в ЦАХАЛе, и эта трагедия привела Амаля Наср ад-Дина к созданию музея павших друзских воинов – "Бейт Яд ле-Баним" в Дальят аль-Кармеле, ставшего делом всей его жизни.

Внук Амаля Наср ад-Дина, которого в честь погибшего дяди назвали Лутфи, старший сержант Лутфи Наср ад-Дин, погиб во время военной службы в ходе операции "Литой свинец".

Амаль Наср ад-Дин оставил после себя большую семью и выдающееся наследие.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 12 декабря 2024

Скончалась легенда израильской музыки Корин Алаль
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 04 декабря 2024

Скончался религиозный писатель и журналист Симха Раз
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2024

Скончался депутат Кнессета, экс-министр, лауреат премии Израиля Давид Леви
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 01 апреля 2024

Писатель Сами Михаэль, глава Ассоциации по защите гражданских прав, умер в возрасте 97 лет