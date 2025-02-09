Лауреат премии Израиля Амаль Наср ад-Дин скончался в возрасте 96 лет

Амаль Наср ад-Дин, известный друзский политик и писатель, один из самых авторитетных представителей друзской общины, скончался в возрасте 96 лет.

Уроженец Дальят аль-Кармель, он прошел путь от молодого подрядчика по до влиятельного политика, в течение 11 лет (с 1977 по 1988 годы) он был депутатом Кнессета от "Ликуда" и продвигал интересы друзской общины и ее интеграцию в израильское общество.

Его сын Лутфи был убит в погоне за террористами в последний день своей службы в ЦАХАЛе, и эта трагедия привела Амаля Наср ад-Дина к созданию музея павших друзских воинов – "Бейт Яд ле-Баним" в Дальят аль-Кармеле, ставшего делом всей его жизни.

Внук Амаля Наср ад-Дина, которого в честь погибшего дяди назвали Лутфи, старший сержант Лутфи Наср ад-Дин, погиб во время военной службы в ходе операции "Литой свинец".

Амаль Наср ад-Дин оставил после себя большую семью и выдающееся наследие.