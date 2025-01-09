ЦАХАЛ разрушил квартиру террориста, организовавшего убийство Эльханана Кляйна. Видео

В ночь на четверг, 9 января, в Туль-Кареме была разрушена квартира террориста Махмуда Салита Абу Хануда, принимавшего участие в организации теракта, в результате которого погиб старший сержант резерва Эльханан Ариэль Кляйн и были ранены четверо бойцов пограничной полиции МАГАВ.

Речь идет о теракте, совершенном 2 ноября 2023 года к востоку от Туль-Карема, в районе перекрестка Бейт-Лид. Ранее были также размечены к сносу дома террористов Мухаммада Абу Ясина и Тамар Раджаха, причастных к этому теракту.