x
09 января 2025
|
последняя новость: 15:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 января 2025
|
09 января 2025
|
последняя новость: 15:54
09 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ разрушил квартиру террориста, организовавшего убийство Эльханана Кляйна. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 09 января 2025 г., 15:37 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 15:59
ЦАХАЛ разрушил квартиру террориста, организовавшего убийство Эльханана Кляйна
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на четверг, 9 января, в Туль-Кареме была разрушена квартира террориста Махмуда Салита Абу Хануда, принимавшего участие в организации теракта, в результате которого погиб старший сержант резерва Эльханан Ариэль Кляйн и были ранены четверо бойцов пограничной полиции МАГАВ.

Речь идет о теракте, совершенном 2 ноября 2023 года к востоку от Туль-Карема, в районе перекрестка Бейт-Лид. Ранее были также размечены к сносу дома террористов Мухаммада Абу Ясина и Тамар Раджаха, причастных к этому теракту.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 января 2025

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9.1.2025: операции около Туль-Карема, Калькилии, Рамаллы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 января 2025

Разрушена квартира организатора теракта, в результате которого погиб израильтянин
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 января 2025

Источники: размечен для разрушения дом террориста ХАМАСа, причастного к убийству трех израильтян