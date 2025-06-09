"Кан": Нетаниягу и большинство министров проигнорировали заседание по вопросу о бюджете

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и большинство министров правительства проигнорировали совещание по вопросу о рамках государственного бюджета на 2026 год.

Как сообщает "Кан Бет", советник премьер-министра по экономическим вопросам Ави Симхон также не принимал участия в совещании.

Не более пяти министров присутствовали на заседании в котором приняли участие Управляющий центробанком, глава бюджетного отдела минфина и главный аудитор. Они представили данные, необходимые для определения рамок бюджета.

Секретарь правительства присутствовал на заседании лишь часть времени.

"Кан Бет" цитирует слова нескольких участников заседания, которые назвали отсутствие министров "постыдным" и "позором для правительства Израиля".