На территории Израиля ликвидирован террорист, проникший из Ливана

Во вторник, 9 июня, с территории Ливана в Израиль проник террорист, он был ликвидирован после того, как открыл огонь по военнослужащим ЦАХАЛа.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что террорист был одет в форму, на его теле при обыске обнаружены складной нож и пистолет.

Инцидент произошел в районе мошава Маргалиот. Пострадавших среди израильтян не было. По данным "Кан Бет", это первый случай с начала нынешней военной кампании, когда вооруженный террорист проникает на территорию Израиля из Ливана.

Военный источник заявил "Кан Бет", что в приграничном районе есть террористы, которые потеряли связь со своими подразделениями и перемещаются по местности. По словам источника, даже если в районе действительно находятся боевики, потерявшие связь со своими подразделениями, они не должны иметь возможности дойти до пограничного заграждения и тем более пересечь его, не будучи задержанными или ликвидированными.

Комментируя инцидент в районе хребта Рамим, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: "Силы, находившиеся в этом районе, обнаружили террориста на территории Израиля, рядом с пограничным заграждением на границе с Ливаном. Вскоре после того, как он пересек границу и проник на территорию Израиля, военнослужащие ликвидировали его. В районе, который в целом очищен от боевиков "Хизбаллы", проводится прочесывание местности, в том числе – с воздуха. Обстоятельства инцидента расследуются".