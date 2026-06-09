ЦАХАЛ ответил на отчет госконтролера о содержании в тюрьмах палестинских заключенных

ЦАХАЛ опубликовал реакцию на отчет государственного контролера по вопросу содержания и освобождения заключенных, подозреваемых и осужденных за преступления против безопасности.

В армии заявили, что Служба тюрем была определена политическим руководством как национальная структура, отвечающая за содержание заключенных, и именно она несет полную ответственность за длительное содержание задержанных и заключенных по делам о преступлениях против безопасности.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что, вопреки утверждениям, содержащимся в отчете, армия, согласно приказам и договоренностям со Службой тюрем, должна была быть готова к содержанию задержанных только в течение короткого времени, и никаких иных указаний по этому вопросу не получала.

При этом в армии отметили, что после начала войны, на фоне резкого роста числа задержанных и нехватки мест в тюрьмах, ЦАХАЛ выделил значительные ресурсы на создание инфраструктуры для содержания задержанных и на привлечение специального персонала.

По заявлению ЦАХАЛа, военные объекты содержания были предназначены для первичного задержания, сортировки и допросов для получения разведданных. Однако из-за нехватки мест в Службе тюрем они фактически использовались для содержания задержанных в течение более длительных сроков.

В армии также заявили, что освобождение заключенных из пункта временного содержания "Сде-Тейман" было осуществлено после серии обсуждений в Совете национальной безопасности с участием всех соответствующих структур. Список заключенных, подлежавших освобождению, был составлен ШАБАКом.

ЦАХАЛ заявил, что полностью сотрудничает с канцелярией государственного контролера и серьезно относится к его рекомендациям. Вместе с тем в армии утверждают, что отчет содержит существенные изъяны, поскольку проверяющая группа не проводила в ЦАХАЛе обычные процедуры аудита и не провела с армией ни одной рабочей встречи, в отличие от других проверок.

В ЦАХАЛе также утверждают, что государственный контролер проигнорировал ответ армии на отчет, в результате чего, по утверждению армии, выводы отчета не соответствуют действительности.

Отдельно в реакции ЦАХАЛа говорится об освобождении директора больницы "Шифа". В армии заявили, что решение о его освобождении было принято в соответствии с законом и на основании заключения ШАБАКа, которому, по данным ЦАХАЛа, предшествовали обсуждения в Совете национальной безопасности. СНБ было определено, что старшим должностным лицом, которое должно быть проинформировано по вопросу освобождения заключенных, будет глава Совета национальной безопасности, а не премьер-министр.