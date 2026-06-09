Внимание, розыск: пропал 20-летний Ярин Алиас из Петах-Тиквы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 208-летнего Ярина Алиаса, проживающего в Петах-Тикве. В последний раз его видели 9 июня около 10:00 на улице Пальмах в Петах-Тикве.

Приметы пропавшего: рост 1.70, плотного телосложения, короткие темные волосы, карие глаза. На нем была синяя рубашка и серые шорты.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по телефону 03-9393444.