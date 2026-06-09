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Израиль

13-й канал: найден пистолет, из которого были убиты Руслан и Ольга Приходько

Полиция
Расследование
время публикации: 09 июня 2026 г., 21:11 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 21:25
13-й канал: найден пистолет, из которого были убиты Руслан и Ольга Приходько
Соцсети

13-й канал ИТВ сообщил, что пистолет, из которого были убиты Руслан и Ольга Приходько был обнаружен сотрудниками центрального подразделения полиции центрального округа в поле возле Кармей-Йосефа. Экспертиза показала баллистическое совпадение между найденным пистолетом и пулями, обнаруженными на месте преступления.

Ожидается, что в ближайшее время против подозреваемого будет подано обвинительное заключение.

Ранее полиция сообщила, что исключена версия о националистическом мотиве убийства.

По подозрению в убийстве был задержан 17-летний житель Лода. По словам подозреваемого, он познакомился с супругами Приходько из-за общих интересов, они искали древние монеты на открытой территории в Кармей-Йосеф. Конфликт, в ходе которого были убиты супруги Приходько, произошел из-за найденных монет.

Сайт Ynet писал, что после встречи с адвокатом подозреваемый отказался от своих предыдущих показаний, утверждая, что они были получены под давлением.

Израиль
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