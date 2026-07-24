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Ближний Восток

Трамп созвал в Белом доме совещание для обсуждения "иранского вопроса"

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 24 июля 2026 г., 22:47 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 23:08
Трамп созвал в Белом доме совещание для обсуждения "иранского вопроса"
AP Photo/Erik S. Lesser

Президент США Дональд Трамп созвал в Белом доме совещание с участием ключевых советников и членов кабинета министров, чтобы обсудить возможность эскалации военного противостояния с Ираном. Об этом сообщает издание The New York Times.

При этом в своем выступлении в Овальном кабинете Трамп заявил, что еще не принял решения, добавив: "Мы сейчас с иранцами разговариваем. Они становятся все серьезнее с каждым днем, по очевидным причинам".

Американско-иранское перемирие и переговоры сорвались около двух недель назад, после чего боевые действия возобновились. Израиль, участвовавший в совместной военной операции с США в конце февраля, в текущем витке эскалации не задействован и в переговорах участия не принимал.

Ранее в интервью порталу Axios Трамп заявив, что рассматривает возможность нанесения "массированного удара – крупнейшего, чем когда-либо прежде". "Я близок к принятию решения. У нас все готово", – отметил президент США, добавив, что Иран "получил еще недостаточно боли", чтобы пойти на условия Вашингтона.

Ближний Восток
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