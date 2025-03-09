Заключенный подозревается в телефонном сексуализированном насилиии над подростком

37-летний заключенный с севера Израиля, отбывающий длительный срок тюремного заключения за сексуализированное насилие, был арестован сотрудниками полиции Иерусалимского округа по подозрению в совершении преступлений на сексуальной почве в отношении 15-летней девушки, проживающей в районе Иерусалима. Полиция намерена просить продлить срок его ареста.

Подозреваемый был перевезен из тюрьмы в следственный изолятор для допроса. По имеющимся подозрениям, заключенный, который был осужден в конце 2015 года, использовал полагающиеся ему по закону телефонные разговоры для установления незаконного контакта с несовершеннолетней. Во время телефонных разговоров он совершил сексуализированное насилие в отношении девушки.

После того, как были получены показания и доказательства преступления, следователи получили ордер на арест подозреваемого. Ему грозит дополнительный тюремный срок.