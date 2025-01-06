Охотился на подростков из религиозных городов: предъявлены обвинения педофилу

Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа обвинительное заключение против 42-летнего Яакова (Шебо) Бен-Давида из Иерусалима: он обвиняется в шести случаях сексуализированного насилия в отношении несовершеннолетних.

Обвиняемому вменяется содомия в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, развратные действия в отношении несовершеннолетних, хранение детской порнографии и другие преступления.

По данным обвинительного заключения, Яаков Бен-Давид систематически "охотился" на своих жертв в ультрарелигиозных городах и районах, он притормаживал возле подростков, останавливающих попутные автомобили, и предлагал подвезти их до нужного им места. Во время поездки обвиняемый совершал сексуализированное насилие против своих жертв.

Бен-Давид соблазнял подростков возможностью сесть за руль его автомобиля, несмотря на то, что у них не было водительских прав, налаживал с ними доверительные отношения, и прикасался к их интимным органам для удовлетворения собственных сексуальных потребностей. В одном из случаев он совершил развратные действия в отношении подростка в микве.

В обвинительном заключении также указано, что в течение определенного периода времени Яаков Бен-Давид состоял в сексуальных отношениях с девятиклассником (учащимся класса "Тет"), с которым он познакомился на сайте знакомств.

В мобильном телефоне обвиняемого были найдены материалы педофильского содержания.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебных разбирательств, поскольку речь идет о преступнике, который действовал систематически и многократно, несмотря на несколько задержаний и допросов. По мнению следователей, речь идет об опасном человеке, не имеющем сдерживающих факторов и лишенном страха перед законом.