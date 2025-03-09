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Израиль

Освобожденные заложницы Эмили Дамари и Роми Гонен посетили Площадь Похищенных

Заложники
время публикации: 09 марта 2025 г., 21:07 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 21:23
Освобожденные заложницы Эмили Дамари и Роми Гонен посетили Площадь Похищенных
Oren Ben Hakoon/Flash90

Эмили Дамари и Роми Гонен, которые были освобождены из плена ХАМАСа в первой фазе сделки с террористами, поздно вечером в субботу покинули реабилитационное отделение больницы "Шиба", чтобы посетить Площадь Похищенных в Тель-Авиве.

"Вчера в 00:30 ночи в реабилитационном центре больницы "Шиба" в Тель а-Шомере мы с Роми решили, что больше не можем ждать, – написала Эмили Дамари в своем аккаунте в социальной сети Instagram. – И мы покинули больничную койку и отправились на Площадь Похищенных, площадь с таким невероятным количеством силы, эмоций, надежд и молитв".

Дамари обратилась ко всем, кто добивался освобождения заложников, со словами благодарности, добавив, что "это место не должно затихнуть, пока все не вернутся домой, сейчас!" Она также рассказала, что им обеим предстоит долгая реабилитация после операции, и выразила убеждение, что "с божьей помощью, мы этот путь пройдем".

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