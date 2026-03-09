x
09 марта 2026
09 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ атаковал штаб подразделения БПЛА Корпуса стражей исламской революции в Иране

ЦАХАЛ
Война с Ираном
Беспилотники
время публикации: 09 марта 2026 г., 18:30 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 18:30
ЦАХАЛ атаковал штаб подразделения БПЛА Корпуса стражей исламской революции в Иране
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки завершили очередную волну ударов по объектам террористической инфраструктуры в различных районах Ирана.

Одной из целей был главный штаб Корпуса стражей исламской революции, отвечающий за запуск беспилотных аппаратов, в том числе, в направлении Израиля. Кроме того, здесь хранились готовые к запуску беспилотники.

ЦАХАЛ сообщает о последовательном выведении из строя ударных и оборонных систем режима параллельно с расширением ударов по объектам производства баллистических ракет по всему Ирану.

