ЦАХАЛ атаковал штаб подразделения БПЛА Корпуса стражей исламской революции в Иране
время публикации: 09 марта 2026 г., 18:30 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 18:30
ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки завершили очередную волну ударов по объектам террористической инфраструктуры в различных районах Ирана.
Одной из целей был главный штаб Корпуса стражей исламской революции, отвечающий за запуск беспилотных аппаратов, в том числе, в направлении Израиля. Кроме того, здесь хранились готовые к запуску беспилотники.
ЦАХАЛ сообщает о последовательном выведении из строя ударных и оборонных систем режима параллельно с расширением ударов по объектам производства баллистических ракет по всему Ирану.