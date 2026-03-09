x
09 марта 2026
|
последняя новость: 15:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 15:07
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

26-летний мужчина потерял сознание и умер во время тревоги в Джиср аз-Зарке

Погибшие
время публикации: 09 марта 2026 г., 14:57 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 14:57
26-летний мужчина потерял сознание и умер во время тревоги в Джиср аз-Зарке
Пресс-служба МАДА

Помимо раненых и погибших непосредственно в результате ракетных обстрелов, есть и так называемые "косвенные жертвы". 22-летний мотоциклист Рафи Меиров потерял контроль над своим транспортом во время ракетной тревоги в Кирьят-Моцкине в воскресенье вечером и скончался накануне ночью от полученных травм.

В Джиср аз-Зарке во время ракетной тревоги потерял сознание и вскоре скончался 26-летний Мифлах Аммаш, сообщает Walla. По словам его близких, он вышел купить сигареты, когда прозвучала ракетная тревога. Ему стало плохо, он потерял сознание и упал. Свидетели инцидента вызвали бригаду скорой помощи "Маген Давид Адом", но медики были вынуждены констатировать его смерть на месте происшествия. Сообщается, что умерший был инвалидом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

10-й день войны "Рычание льва": Иран и "Хизбалла" продолжают обстрелы Израиля