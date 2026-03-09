26-летний мужчина потерял сознание и умер во время тревоги в Джиср аз-Зарке

Помимо раненых и погибших непосредственно в результате ракетных обстрелов, есть и так называемые "косвенные жертвы". 22-летний мотоциклист Рафи Меиров потерял контроль над своим транспортом во время ракетной тревоги в Кирьят-Моцкине в воскресенье вечером и скончался накануне ночью от полученных травм.

В Джиср аз-Зарке во время ракетной тревоги потерял сознание и вскоре скончался 26-летний Мифлах Аммаш, сообщает Walla. По словам его близких, он вышел купить сигареты, когда прозвучала ракетная тревога. Ему стало плохо, он потерял сознание и упал. Свидетели инцидента вызвали бригаду скорой помощи "Маген Давид Адом", но медики были вынуждены констатировать его смерть на месте происшествия. Сообщается, что умерший был инвалидом.