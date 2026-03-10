x
Израиль

КСИР солгал об успешном ударе по НПЗ и топливным резервуарам в Хайфе

Хайфа
Пропаганда
Война с Ираном
время публикации: 10 марта 2026 г., 19:26 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 19:28
НПЗ в Хайфе
Flash90. Фото: М.Шай

Представитель центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия" заявил, что в ответ на израильские удары по нефтехранилищам Иран нанес успешные удары по нефтеперерабатывающему заводу и топливным резервуарам в Хайфе. Иранская гостелерадиокомпания передала, что цели в Хайфе были атакованы с помощью беспилотников.

Отметим, что с начала войны не было зафиксировано ни одной успешной атаки иранских БПЛА на инфраструктурные объекты в Хайфе.

Отметим, что ранее "Корпус стражей исламской революции" заявлял, что вечером 9 марта якобы выпустил по Тель-Авиву десять ракет, "каждая с боевой частью весом в одну тонну". Заявление опубликовано иранским государственным агентством IRNA. Вечером 9 марта в Тель-Авиве и окрестностях фиксировался один обстрел (в 21:41). ЦАХАЛ заявлял об успешном перехвате ракеты. Никто в результате этого обстрела не пострадал. Судя по всему, никакого "массированного" обстрела Тель-Авива не было, вопреки утверждениям КСИР. Либо запущенные ракеты не долетели до Израиля (а долетела только одна), либо их не запускали.

Израиль
