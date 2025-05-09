Пожар в районе Нацерета: огонь удалось остановить перед линией домов
время публикации: 09 мая 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 14:44
12 пожарных бригад и три самолета пожарной авиации "Эльад", а также инженерная техника и сотрудники полиции действовали в совместной операции по тушению обширного пожара на открытой территории между Яфией и Нацеретом (Назаретом).
Благодаря усилиям пожарных, огонь удалось остановить перед первой линией домов в Нацерете, возле торгового центра и сельскохозяйственных построек.
Пожарные продолжают тушить оставшиеся горящие участки, но основной очаг пожара находится под контролем.
Пожарно-спасательная служба вновь обращается к общественности с призывом не разжигать огонь на открытых территориях, поскольку экстремальные погодные условия способствуют быстрому распространению пожаров.
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