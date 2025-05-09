Пожар в районе Нацерета: огонь удалось остановить перед линией домов

12 пожарных бригад и три самолета пожарной авиации "Эльад", а также инженерная техника и сотрудники полиции действовали в совместной операции по тушению обширного пожара на открытой территории между Яфией и Нацеретом (Назаретом).

Благодаря усилиям пожарных, огонь удалось остановить перед первой линией домов в Нацерете, возле торгового центра и сельскохозяйственных построек.

Пожарные продолжают тушить оставшиеся горящие участки, но основной очаг пожара находится под контролем.

Пожарно-спасательная служба вновь обращается к общественности с призывом не разжигать огонь на открытых территориях, поскольку экстремальные погодные условия способствуют быстрому распространению пожаров.