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Израиль

Пожар в районе Нацерета: огонь удалось остановить перед линией домов

Пожары
время публикации: 09 мая 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 14:44
Пожар в районе Нацерета: огонь удалось остановить перед линией домов
Пожарно-спасательная служба Северного округа

12 пожарных бригад и три самолета пожарной авиации "Эльад", а также инженерная техника и сотрудники полиции действовали в совместной операции по тушению обширного пожара на открытой территории между Яфией и Нацеретом (Назаретом).

Благодаря усилиям пожарных, огонь удалось остановить перед первой линией домов в Нацерете, возле торгового центра и сельскохозяйственных построек.

Пожарные продолжают тушить оставшиеся горящие участки, но основной очаг пожара находится под контролем.

Пожарно-спасательная служба вновь обращается к общественности с призывом не разжигать огонь на открытых территориях, поскольку экстремальные погодные условия способствуют быстрому распространению пожаров.

Израиль
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