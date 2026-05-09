Вновь тревога на линии противостояния, ракетный обстрел из Ливана и проникновение БПЛА

В 20:14 была слышна тревога на линии противостояния, в населенных пунктах Ханита, Мецуба, Яара, Шломи. Ракетный обстрел из Ливана и проникновение БПЛА.

Спустя 4 минуты тревога прозвучала вновь, на этот раз в нескольких населенных пунктах возле Рош а-Никра.

ЦАХАЛ сообщает: ВВС перехватили несколько подозрительных воздушных целей, запущенных из Ливана в сторону территории Израиля. Пострадавших нет.