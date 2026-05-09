последняя новость: 21:19
Ближний Восток

Катар под давлением Трампа включился в переговоры между США и Ираном

США
Катар
Иран
Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 09 мая 2026 г., 20:49 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 20:57
AP

В последние две недели Катар выдвинулся на роль ключевого посредника в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил обозреватель 12-го канала ИТВ Барак Равид со ссылкой на американских чиновников и источники в регионе, сообщает Times of Israel.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп оказал давление на эмира Катара, шейха Тамима бин Хамада аль Тани, призвав его содействовать в организации переговорного процесса. Доха изначально не проявляла желания вмешиваться, однако после упорного давления со стороны Белого дома согласилась присоединиться к переговорщикам.

Несмотря на это, основным посредником в диалоге по-прежнему остается Пакистан. Как подчеркивает Равид, Катар не действует в обход Исламабада, а дополняет региональные усилия по достижению долгосрочного соглашения между Соединенными Штатами и Исламской республикой.

В рамках этой дипломатической активности премьер-министр Катара провел встречу в Вашингтоне с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

Напомним, что власти Катара, имеющие тесные связи с администрацией Трампа, ранее играли ключевую роль в переговорах между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня в секторе Газы.

