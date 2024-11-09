400 дней в плену ХАМАСа: в Израиле проходят митинги в поддержку освобождения заложников

9 ноября, в 400-й день с нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль, в нескольких городах проходят манифестации, участники которых требуют от правительства достичь соглашения об освобождении заложников.

Центральная демонстрация состоялась у комплекса "Кирия" в Тель-Авиве. Близкие похищенных террористами израильтян выступили с заявлением, в котором призвали прекратить военные действия в секторе Газы, чтобы освободить похищенных ХАМАСом израильтян. Они обвинили главу правительства Биньямина Нетаниягу в том, что затягивает войну "из преступных политических соображений".

"Я даже описать не могу чувство отчаяния, испытанное мной в Газе. День за днем проходили в полной неизвестности, и каждый день я спрашивала себя, помнят ли еще обо мне, или оставили позади", – рассказала Ноа Аргамани, заложница, освобожденная из плена ХАМАСа.

"Прошли 200 дней, 300, 400. Что изменилось? Число оставшихся в живых заложников. Невозвращение заложников – Каинова печать на лике правительства Израиля. Оставление территории обратимо, смерть заложников необратима", – заявила Ифат Кальдерон, чей двоюродный брат Офер находится в Газе.

Манифестации прошли также в Иерусалиме, Раанане, Хайфе, Беэр-Шеве и других городах. На перекрестке Каркур недалеко от Хадеры был задержан один из участников демонстрации. Также задержан водитель, совершивший наезд на одну из манифестанток, которая получила легкие травмы.