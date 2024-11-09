Саар: "Я приветствую решение суда Берлина объявить вне закона фразу "От реки до моря"

Министр иностранных дел Гидеон Саар написал в своем аккаунте в сети X: "Я приветствую решение окружного суда Берлина объявить вне закона фразу "От реки до моря – Палестина будет свободна" и ввести наказание для любого, кто ее произнесет".

По его словам, "новый антисемитизм, основанный на отрицании права еврейского государства на существование, должен быть искоренен".