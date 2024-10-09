В МАХАШ допрошены полицейские, арестовавшие демонстранток с листовками в Герцлии

Следователи отдела внутренних расследований полиции (МАХАШ) допросили с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний двоих сотрудников полиции, которые были задержаны по подозрению в проникновении в синагогу в Герцлии, где молится депутат Кнессета Юлий Эдельштейн.

Полицейских подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, один из них был также допрошен по подозрению в препятствовании ходу следствия. Расследование против них продолжается.

Напомним, женщины были задержаны после того, как разбросали листовки с фотографиями похищенных в синагоге. После допроса, продолжавшегося около восьми часов, женщин отпустили домой, предписав соблюдать ограничительные условия, согласно которым им не разрешается контактировать друг с другом и депутатом Эдельштейном в течение 15 дней.

Участники акций протеста назвали задержание женщин политической акцией, и генеральный инспектор полиции Дани Леви распорядился провести проверку правомерности действий сотрудников полиции.