x
09 октября 2024
|
последняя новость: 19:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2024
|
09 октября 2024
|
последняя новость: 19:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В МАХАШ допрошены полицейские, арестовавшие демонстранток с листовками в Герцлии

время публикации: 09 октября 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 18:25
В МАХАШ допрошены полицейские, арестовавшие демонстранток с листовками в Герцлии
Chaim Goldberg/Flash90

Следователи отдела внутренних расследований полиции (МАХАШ) допросили с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний двоих сотрудников полиции, которые были задержаны по подозрению в проникновении в синагогу в Герцлии, где молится депутат Кнессета Юлий Эдельштейн.

Полицейских подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, один из них был также допрошен по подозрению в препятствовании ходу следствия. Расследование против них продолжается.

Напомним, женщины были задержаны после того, как разбросали листовки с фотографиями похищенных в синагоге. После допроса, продолжавшегося около восьми часов, женщин отпустили домой, предписав соблюдать ограничительные условия, согласно которым им не разрешается контактировать друг с другом и депутатом Эдельштейном в течение 15 дней.

Участники акций протеста назвали задержание женщин политической акцией, и генеральный инспектор полиции Дани Леви распорядился провести проверку правомерности действий сотрудников полиции.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 сентября 2024

Смягчение дискурса: протестующие вновь раздали листовки в синагоге, где молится Юлий Эдельштейн
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2024

Эдельштейн высказался об аресте демонстранток: "Это скользкий путь, границы необходимы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 сентября 2024

В связи с задержанием женщин в синагоге Герцлии будет проверена правомочность действий полиции
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 сентября 2024

Три женщины разбросали в одной из синагог Герцлии листовки с фотографиями похищенных