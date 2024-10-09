Израиль отверг просьбу "Хизбаллы" о прекращении огня

В Израиле категорически отвергают предложение "Хизбаллы" о безоговорочном прекращении огня, завуалированно высказанное заместителем генерального секретаря группировки Наимом Касемом накануне.

Напомним, Касем заявил, что израильские удары не нанесли существенного ущерба военному потенциалу "Хизбаллы", однако добавил, что поддерживает усилия спикера парламента Ливана Набиха Берри по достижению прекращения огня. При этом он не обусловил прекращение огня в Ливане перемирием в Газе, как заявлялось "Хизбаллой" прежде. Отметим, что Касем не говорил однозначно о готовности "Хизбаллы" к прекращению огня без предварительных условий, как трактуют его слова некоторые СМИ.

В Израиле говорят о решимости продолжать военную операцию против "Хизбаллы" до полного достижения всех ее целей – и главное, безопасного возвращения жителей севера Израиля в свои дома. Как сообщает "Исраэль а-Йом", источник в израильском руководстве заявил: "Целый год мы ждали прекращения огня, они этого не хотели. Теперь мы добьемся ситуации, когда жить вблизи границы станет безопасно".