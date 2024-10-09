x
09 октября 2024
|
последняя новость: 23:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2024
|
09 октября 2024
|
последняя новость: 23:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ продолжает действовать на юге Ливана и в секторе Газы

время публикации: 09 октября 2024 г., 11:16 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 11:22
ЦАХАЛ продолжает действовать на юге Ливана и в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля публикует данные о действиях израильских военнослужащих на юге Ливана и в секторе Газы за последние сутки. ВВС ЦАХАЛа атаковали более 230 объектов террористической инфраструктуры ХАМАСа и "Хизбаллы".

Во время боевых действий на юге Ливана были ликвидированы вооруженные террористы – как с воздуха, так и во время боестолкновений. Были также обнаружены и нейтрализованы ракетные пусковые установки, оружие и боеприпасы различных типов, в том числе множество противотанковых ракет.

За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 185 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Ливане и около 45 объектов террористической инфраструктуры ХАМАСа в секторе Газы, включая военные здания, военную инфраструктуру, наблюдательные пункты, пусковые ракетные установки, склады оружия и боеприпасов.

В секторе Газы продолжают действовать различные подразделения под руководством 162-й, 252-дивизий и дивизии "Газа". За минувшие сутки военнослужащие ликвидировали террористов в наземных боях и с воздуха, было обнаружено множество оружия, включая гранаты, автоматы "Калашников" и другое, обнаружены и нейтрализованы пусковые ракетные установки, которые были заряжены и готовы к обстрелам Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 октября 2024

В бою в Ливане ранен старший советник министра финансов Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 октября 2024

Над Хан-Юнисом разбросаны листовки: "Для тебя нет достаточно глубокого туннеля, Синуар"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 октября 2024

369-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Бейруте и Газе. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 октября 2024

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9.10.2024: операции в Тубасе и около Туль-Карема