ЦАХАЛ продолжает действовать на юге Ливана и в секторе Газы

Армия обороны Израиля публикует данные о действиях израильских военнослужащих на юге Ливана и в секторе Газы за последние сутки. ВВС ЦАХАЛа атаковали более 230 объектов террористической инфраструктуры ХАМАСа и "Хизбаллы".

Во время боевых действий на юге Ливана были ликвидированы вооруженные террористы – как с воздуха, так и во время боестолкновений. Были также обнаружены и нейтрализованы ракетные пусковые установки, оружие и боеприпасы различных типов, в том числе множество противотанковых ракет.

За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 185 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Ливане и около 45 объектов террористической инфраструктуры ХАМАСа в секторе Газы, включая военные здания, военную инфраструктуру, наблюдательные пункты, пусковые ракетные установки, склады оружия и боеприпасов.

В секторе Газы продолжают действовать различные подразделения под руководством 162-й, 252-дивизий и дивизии "Газа". За минувшие сутки военнослужащие ликвидировали террористов в наземных боях и с воздуха, было обнаружено множество оружия, включая гранаты, автоматы "Калашников" и другое, обнаружены и нейтрализованы пусковые ракетные установки, которые были заряжены и готовы к обстрелам Израиля.