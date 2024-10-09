Над Хан-Юнисом разбросаны листовки: "Для тебя нет достаточно глубокого туннеля, Синуар"

В социальных сетях публикуют фотографию листовок, сброшенных ВВС ЦАХАЛа над Хан-Юнисом в секторе Газы. На листовках изображена карикатура с песочными часами, в нижней части которого находятся портреты ликвидированных лидеров террора, включая Исмаила Ханийю, Мухаммада Дэйфа, Хасана Насраллы и других, а в верхней части – портрет скрывающегося в туннелях Яхьи Синуара.

Текст, приведенный на листовках, гласит – "Для тебя больше нет достаточно глубокого туннеля, Синуар! Можешь спросить у Насраллы". Стоит отметить, что палестинские источники публикуют эти листовки в качестве очередного подстрекательства против Израиля: текст листовок цитирует одну из сур Корана, и поэтому по утверждению палестинцев, "Израиль пытается выдать себя за Аллаха" и поэтому "Израиль не имеет права на существование".

Напомним, накануне появилась информация, что после нескольких недель молчания Яхья Синуар вышел на связь с Катаром, интересуясь гарантиями личной безопасности. "Мако", ссылаясь на источники, близкие к ХАМАСу, пишет, что на связь Синуар вышел не лично, а через представителя группировки, поддерживающего контакты с Катаром. При этом просьба Синуара была передана не в форме ультиматума для продолжения переговоров, а в форме вопроса. Издание пишет, что лидер ХАМАСа пытается оценить степень угрозы для своей жизни и прощупать почву для дальнейших переговоров.

"Мако" пишет, что Синуар нарушил длительное молчание под давлением Катара, который выдвинул ультиматум лидерам террористической организации. Во-первых, Катар заявил, что не будет участвовать в восстановлении сектора Газы после войны, если ХАМАС не возобновит переговоры по заложникам. Отказ Катара от участия в восстановлении сектора может существенно ослабить поддержку ХАМАСа среди населения. Во-вторых, Катар пригрозил арестовать или заморозить банковские счета лидеров ХАМАСа, находящихся в Дохе.

Военный обозреватель "Мако" Нир Дабури отмечает, что на вопрос о гарантиях личной безопасности Катар достаточно резко ответил Синуару, что сейчас надо печься не о своей безопасности, а о ходе переговоров с Израилем по заложникам. По мнению автора статьи, использование Катаром финансовых рычагов давления на ХАМАС может стать поворотным моментом в переговорном процессе.