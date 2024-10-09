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Израиль

Внимание, розыск: пропал 58-летний Ицхак Шабат из Рамле

время публикации: 09 октября 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 10:26
Внимание, розыск: пропал 58-летний Ицхак Шабат из Рамле
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в розыске пропавшего. Пропал 58-летний Ицхак Шабат из Рамле, и полиция ведет его поиски с 11 сентября, когда его видели в городе Беэр-Яаков, после чего от Ицхака не было вестей.

Сотрудники полиции Рамле искали его по всему городу и его окрестностям, а также в Тель-Авиве, проведены проверки в медицинских учреждениях, проверены места, где пропавший бывал в прошлом и заброшенные здания.

Всех, кто что-либо знает о местоположении Ицхака Шабата, просят позвонить в полицию Рамле по телефону 08-9279535 или в полицию по телефону 100.

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