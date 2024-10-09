x
09 октября 2024
|
последняя новость: 12:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2024
|
09 октября 2024
|
последняя новость: 12:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр, депутат и брат-репатриант похоронили бездомного, погибшего в теракте в Яффо

время публикации: 09 октября 2024 г., 09:03 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 09:17
Министр, депутат и брат-репатриант похоронили бездомного, погибшего в теракте в Яффо
Dor Pazuelo/Flash90

Несколько десятков человек пришли на похороны Виктора Шимшона Грина, седьмой жертвы теракта в Яффо, произошедшего 1 октября. Имя седьмого погибшего долго не могли установить: Виктор был бездомным и жил на улице в Беэр-Шева, а затем в Тель-Авиве, на его теле не было никаких удостоверяющих личность документов.

Как сообщает "Давар", на похоронах Виктора Шимшона Грина присутствовал его брат Йоэль, а также несколько десятков человек, которые даже не были с ним знакомы: министр образования Йоав Киш, депутат Кнессета Гилад Карив и израильтяне, которые приехали из разных районов страны отдать последний долг человеку, которого не знал и не замечал почти никто.

Виктор Шимшон Грин репатриировался из Италии несколько лет назад, его мать до сих пор живет в этой стране. По словам брата, Виктор был упрямым и самовольным человеком, которому было сложно устроиться в этой жизни, хотя он был добрым и хорошим. "Он очень отстаивал свои решения и воевал сам с собой, не мог найти себя и свое место в жизни, – рассказал Йоэль. – В канун Рош а-Шана я отправил ему поздравление, но он уже не мог его прочесть".

Присутствующие на похоронах рассказали, что они видели сообщение о гибели Виктора Шимшона Грина, сопровождаемые информацией об отсутствии у него семьи в Израиле. Поэтому они решили приехать на похороны, состоявшиеся на кладбище "Менуха Нехона" в Беэр-Шеве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2024

Седьмой погибший в теракте в Яффо: 33-летний бездомный Виктор Шимшон Грин
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 октября 2024

Палестинская община Греции заявила, что погибший в теракте Йонас Каруссис – не невинная жертва
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2024

Перед началом бойни в Яффо террорист вошел в мечеть и приказал молящимся не выходить
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 октября 2024

Опубликованы имена шести из семи жертв теракта в Яффо