Министр, депутат и брат-репатриант похоронили бездомного, погибшего в теракте в Яффо

Несколько десятков человек пришли на похороны Виктора Шимшона Грина, седьмой жертвы теракта в Яффо, произошедшего 1 октября. Имя седьмого погибшего долго не могли установить: Виктор был бездомным и жил на улице в Беэр-Шева, а затем в Тель-Авиве, на его теле не было никаких удостоверяющих личность документов.

Как сообщает "Давар", на похоронах Виктора Шимшона Грина присутствовал его брат Йоэль, а также несколько десятков человек, которые даже не были с ним знакомы: министр образования Йоав Киш, депутат Кнессета Гилад Карив и израильтяне, которые приехали из разных районов страны отдать последний долг человеку, которого не знал и не замечал почти никто.

Виктор Шимшон Грин репатриировался из Италии несколько лет назад, его мать до сих пор живет в этой стране. По словам брата, Виктор был упрямым и самовольным человеком, которому было сложно устроиться в этой жизни, хотя он был добрым и хорошим. "Он очень отстаивал свои решения и воевал сам с собой, не мог найти себя и свое место в жизни, – рассказал Йоэль. – В канун Рош а-Шана я отправил ему поздравление, но он уже не мог его прочесть".

Присутствующие на похоронах рассказали, что они видели сообщение о гибели Виктора Шимшона Грина, сопровождаемые информацией об отсутствии у него семьи в Израиле. Поэтому они решили приехать на похороны, состоявшиеся на кладбище "Менуха Нехона" в Беэр-Шеве.