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Израиль

Расследование теракта: службы безопасности не знают, кто прибывает на КПП Алленби

время публикации: 09 сентября 2024 г., 17:41 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 17:41
Расследование теракта: службы безопасности не знают, кто прибывает на КПП Алленби
Yonatan Sindel/Flash90

Продолжается расследование теракта, произошедшего накануне на пограничном переезде Алленби и унесшего жизни троих израильтян. В ходе расследования выяснилось, что охрана пограничного переезда действовала оперативно и уничтожила террориста в течение полутора минут, однако вскрылись многие серьезные недочеты.

В частности, у служб безопасности, ответственных за охрану КПП, нет никакой информации о прибывающих: по сути, не существует утвержденного списка палестинских и иорданских водителей, которые должны прибыть на досмотр и разгрузку.

Таким образом, любой может добраться до самого КПП, имея при себе любой груз, и лишь затем он будет направлен на проверку безопасности. Как сообщает "Исраэль а-Йом", после теракта полицейские саперы несколько часов проверяли грузовик террориста в поисках взрывчатки, и это происходило так долго, поскольку у них не было никакой информации о том, какой груз он должен был доставить.

Министр транспорта Мири Регев планирует представить на обсуждении министерской комиссии по внешней политике и безопасности список рекомендаций по изменению ситуации на пограничных переходах: в частности, необходимо, чтобы у спецслужб были данные о водителях и грузе, которые должны проехать через КПП, и необходимо задействовать подразделение кинологов с собаками, которые будут досматривать транспорт еще до того, как машина въедет на территорию пограничного переезда.

Израиль
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