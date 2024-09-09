Суд продлил арест мужчины, угрожавшего ножом матери заложника

Мировой суд Тель-Авива продлил на три дни срок задержания 36-летнего жителя Нагарии Дора Серфуса, опубликовавшего в интернете угрозы в адрес Эйнав Ценгаукер, сын которой был похищен ХАМАСом.

Мужчина опубликовал видео, в котором размахивал ножом и угрожал убить Эйнав Ценгаукер на следующей демонстрации в поддержку заложников. "Эйнав Ценгаукер, ты, которая ходит на демонстрации семей похищенных. Я найду тебя на демонстрации и разберусь с тобой", - заявляет он на видео.

После публикации этого видео в полицию поступило несколько жалоб от пользователей. Полиции удалось в течение нескольких часов установить личность мужчины.

Адвокат общественной адвокатуры, представляющий интересы Дора Серфуса, заявил журналистам, что его клиент имеет психическое расстройство, несколько раз проходил лечение в психиатрической клинике. Суд направил его на психиатрическую экспертизу, и не дождавшись результатов, вынес решение о продлении ареста.