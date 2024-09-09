Отец убитого террористами заложника обвинил Нетаниягу: "Вы построили туннель, где убили моего сына"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу и его жена Сара в конце минувшей недели посетили семью Ори Данино, одного из шестерых заложников, которые были убиты террористами в туннеле в районе Рафиаха незадолго до того, как к этому месту добрались израильские военнослужащие.

Радиостанция КАН–"Бет" сообщает, что отец погибшего заложника, раввин Эльханан Данино, заявил премьер-министру, что "все мы уже 15 лет слышим то, что вы можете сказать". Он подчеркнул, что случившаяся трагедия произошла, прежде всего, из-за раскола в израильском обществе и призвал "не заниматься мелкой политикой".

"В нашем случае произошло практически чудо – мой сын покоится на священной горе в священном городе, – сказал отец Ори Данино. (Напомним, Ори Данино был похоронен на военном кладбище "Ар а-Менухот" в Иерусалиме). – То есть, я должен осознавать, что похоронить его тело целым – это чудо? До чего вы нас довели? Очнитесь, пожалуйста".

"Пожалуйста, прекратите все эти разборки, начните уже транслировать любовь к Израилю. Вы же лидер. Вы были избраны, вас направили руководить. Освободитесь от всех этих глупостей, прекратите просто собирать мандаты и ориентироваться на опросы – что принесет вам мандаты, а что нет, – продолжил раввин Эльханан Данино. – Я не знаю, будет сделка, не будет, я в это не вмешиваюсь. Но простите – все это произошло, когда вы были на посту, это произошло в ваше дежурство. Мой сын был убит в туннеле, который вы построили в ваше дежурство. Уж простите меня, вы много лет во власти, очень много лет, и бетон и доллары поступили туда в ваше дежурство. Я не говорю о своем сыне, мы свою судьбу принимаем с любовью. Но долг за все эти жизни – на вас".

Он подчеркнул, что семья Данино молчала 11 месяцев, и не планировала говорить сейчас. "Но я прошу вас – запритесь в своем кабинете на 10-15 минут, без звонков и посетителей, и подумайте о еврейских ценностях, которые вы несете миру. Не о власти, не о силе, а о ценности. Со всей нашей силой в день Симхат Тора мы получили невероятную пощечину. Ни ВВС, ни пехота, никто – а мой сын сражался там, и никто не скажет мне, что я какой-то "дос" над схваткой. Я воспитал своего сына для армии. Я сам был в армии".

Глава правительства ответил на обвинения: "Я стою против всех наших противников, против США, против всех, и это не только ХАМАС и "Хизбалла", они пытаются навести на нас атомное оружие. Каждый день я так делаю, я захожу в свой кабинет и размышляю: зачем я здесь. Все эти годы". Его жена Сара Нетаниягу подтверждала эти слова: "Да, не армия – а глава правительства". "Все эти годы вы ничего не делали, – перебил их Эльханан Данино. – Вы снабжали их долларами, вы снабдили их туннелями. 15 лет вы не делали ничего – и не приходите ко мне сейчас, когда они там. То, что вы хотели сказать – мы слышали от вас все эти 15 лет". "Мне есть что вам ответить, но я не буду", – ответил на это Нетаниягу.

На определенном этапе супруга главы правительства Сара Нетаниягу сказала, что она и ее муж понимают, насколько сильную боль испытывают близкие солдата, и она не хотела говорить ничего. "Но вы говорите то, что вам сказали", – подчеркнула Сара Нетаниягу.