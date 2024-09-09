Министрам показали видео с места убийства шестерых заложников

После того, как семьи шестерых погибших заложников были ознакомлены с видео, на котором показывали место их гибели и рассказывали о результатах расследования, видео было показано министрам, входящим в состав комиссии по внешней политике и безопасности.

На записи не показаны тела погибших заложников – Кармель Гат, Эден Иерушалми, Гирша Гольдберг-Полина, Алекса Лобанова, Альмога Саруси, Ори Данино, – но показаны места, где были найдены тела, и пятна крови. Участок туннеля, где произошло убийство, очень узкий и низкий, в нем невозможно встать в полный рост – и по предположениям служб безопасности, похищенные провели в этом туннеле продолжительное время – возможно, несколько недель.

В туннеле были обнаружены бутылки с водой и протеиновые батончики, которых было недостаточно даже для примитивного утоления голода. Все похищенные за время плена сильно похудели, тело Эден Иерушалми весило всего 36 килограмм.

По данным расследования, заложники делали все, чтобы выжить, они помогали друг другу. Известно, что шестеро похищенных были убиты в разных частях туннеля: по всей видимости, они пытались бежать. По данным расследования, некоторые из них пытались защитить друг друга.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, во время показа видео в кабинете, где проходило заседание, стояла абсолютная тишина.