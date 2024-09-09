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Израиль

Разрешено к публикации: задержаны трое боевиков на финальной стадии подготовки теракта

время публикации: 09 сентября 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 21:30
Разрешено к публикации: задержаны трое боевиков на финальной стадии подготовки теракта
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вечером 9 сентября была разрешена к публикации информация о том, что ЦАХАЛ, ШАБАК и полиция Израиля предотвратили теракт, который готовились осуществить жители палестинской деревни Бани-Наим. Теракт, по данным спецслужб, находился на финальной стадии подготовки.

В совместном заявлении силовых структур говорится, что один из боевиков был задержан 9 сентября на 6-м шоссе. После допроса подозреваемого в деревне Бани-Наим были задержаны двое его сообщников.

В ходе обыска в домах подозреваемых было обнаружено оружие, которое боевики планировали использовать при нападении.

Задержанные переданы следователям ШАБАК для дальнейшего расследования.

Израиль
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