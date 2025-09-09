Депутат Битан дает показания в суде

Депутат Кнессета Давид Битан ("Ликуд") дает свидетельские показания в окружном суде. Битан обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия.

Обвинительное заключение было предъявлено Битану в июле 2021 года.

Согласно данным расследования, с 2011 по 2017 год Давид Битан, а также бывший мэр Ришон ле-Циона Давид Цур и бывший вице-мэр Тель-Авива Арнон Гилади получали взятки и незаконные выгоды от частных лиц и компаний. В обмен на это они продвигали интересы тех, кто давал им взятки.

Среди лиц, причастных к этому делу, – компания "Дения Сибус" и ее генеральный директор Ронен Гинзбург, сеть магазинов "Коль-Бо Мазон", подрядчики и бизнесмены в сфере строительства. По данным следственных органов, Битан получил около 992 тысяч шекелей.

В начале свидетельских показаний Битан заявил, что "совершал ошибки, связанные с тяжелым личным и семейным положением". "В то же время все деньги, которые я получал, все чеки, которые выписывал, учитывались и фиксировались", – сказал Битан.

Свидетельские показания продолжатся в ближайшие дни.