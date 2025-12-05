В возрасте 96 лет умер американский архитектор еврейского происхождения Фрэнк Гери (настоящее имя Эфраим Оуэн Гольдберг), один из крупнейших архитекторов современности, стоявший у истоков архитектурного деконструктивизма.

Среди его работ: музей Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе (1993), "танцующий дом" в Праге (1995), обшитый титановыми листами музей Гуггенхейма в Бильбао (1997), Музей толерантности в Иерусалиме (2002), концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе (2003).

По собственному признанию Гери, в его художественном понимании архитектуры, присутствует лейтмотив очертания и подвижности рыбы (по его словам, намек на традиционное еврейское блюдо "гефилтэ фиш").