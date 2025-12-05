x
05 декабря 2025
|
последняя новость: 21:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2025
|
05 декабря 2025
|
последняя новость: 21:39
05 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В возрасте 96 лет умер американский архитектор еврейского происхождения Фрэнк Гери

Архитектура
время публикации: 05 декабря 2025 г., 21:39 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 22:07
В возрасте 96 лет умер американский архитектор еврейского происхождения Фрэнк Гери
Википедия. Фото: Paul Morigi

В возрасте 96 лет умер американский архитектор еврейского происхождения Фрэнк Гери (настоящее имя Эфраим Оуэн Гольдберг), один из крупнейших архитекторов современности, стоявший у истоков архитектурного деконструктивизма.

Среди его работ: музей Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе (1993), "танцующий дом" в Праге (1995), обшитый титановыми листами музей Гуггенхейма в Бильбао (1997), Музей толерантности в Иерусалиме (2002), концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе (2003).

По собственному признанию Гери, в его художественном понимании архитектуры, присутствует лейтмотив очертания и подвижности рыбы (по его словам, намек на традиционное еврейское блюдо "гефилтэ фиш").

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook