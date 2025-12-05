x
Москвича приговорили к 24 годам лишения свободы по обвинению в госизмене

время публикации: 05 декабря 2025 г., 18:22 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 18:44
Москвича приговорили к 24 годам лишения свободы по обвинению в госизмене
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

48-летний Виталий Ревин признан виновным в государственной измене и финансировании терроризма и приговорен судом к 24 годам лишения свободы в тюрьме и колонии строгого режима, сообщила прокуратура Москвы.

Решение принято "с учетом позиции прокуратуры", отметил телеграм-канал надзорного органа.

По версии гособвинения, в сентябре 2023 года Ревин передал украинскому военизированному объединению "Азов" (признан террористическим и запрещен в России) через украинский волонтерский центр самодельное неназванное техническое средство, а также купил и передал в Украину комплектующие для 30 других технических средств.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

