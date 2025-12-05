x
05 декабря 2025
|
последняя новость: 20:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2025
|
05 декабря 2025
|
последняя новость: 20:17
05 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Reuters: экс-соратники Асада из Москвы готовят восстание в Сирии

Россия
Сирия
время публикации: 05 декабря 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 20:49
Reuters: экс-соратники Асада из Москвы готовят восстание в Сирии
AP Photo/Darko Vojinovic

Бывшие приближенные свергнутого сирийского диктатора Башара Асада, находящиеся в изгнании в Москве, финансируют создание боевых формирований в Сирии и Ливане, пытаясь спровоцировать восстание против нового правительства и вернуть утраченное влияние. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты своего расследования.

Главными соперниками в этой борьбе являются бывший начальник военной разведки, генерал-майор Камаль Хасан, и миллиардер Рами Махлуф, двоюродный брат Асада. Они направляют миллионы долларов на создание ополчений, состоящих преимущественно из алавитского меньшинства, с целью завоевать лояльность более чем 50000 потенциальных бойцов.

В их планах не только получить контроль над общиной, которая традиционно являлась опорой власти Асада, но и доступ к крупным военным ресурсам. В частности, речь идет о сети из 14 подземных командных пунктов, построенных в последние дни режима Асада в прибрежных районах Сирии, а также о складах оружия и боеприпасов.

По данным источников, сам Башар Асад, сбежавший в Москву в декабре прошлого года, смирился с изгнанием. Однако другие члены его окружения, включая его брата Махара Асада, не оставляют попыток вернуть власть.

На запросы Reuters о комментариях ни Камаль Хасан, ни Рами Махлуф, ни братья Асады не ответили.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 марта 2025

Алавиты-друзы-курды: резня и соглашения в Сирии. Какова роль Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 января 2025

В Сирию прибыла делегация России: впервые после свержения Асада