Reuters: экс-соратники Асада из Москвы готовят восстание в Сирии

Бывшие приближенные свергнутого сирийского диктатора Башара Асада, находящиеся в изгнании в Москве, финансируют создание боевых формирований в Сирии и Ливане, пытаясь спровоцировать восстание против нового правительства и вернуть утраченное влияние. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты своего расследования.

Главными соперниками в этой борьбе являются бывший начальник военной разведки, генерал-майор Камаль Хасан, и миллиардер Рами Махлуф, двоюродный брат Асада. Они направляют миллионы долларов на создание ополчений, состоящих преимущественно из алавитского меньшинства, с целью завоевать лояльность более чем 50000 потенциальных бойцов.

В их планах не только получить контроль над общиной, которая традиционно являлась опорой власти Асада, но и доступ к крупным военным ресурсам. В частности, речь идет о сети из 14 подземных командных пунктов, построенных в последние дни режима Асада в прибрежных районах Сирии, а также о складах оружия и боеприпасов.

По данным источников, сам Башар Асад, сбежавший в Москву в декабре прошлого года, смирился с изгнанием. Однако другие члены его окружения, включая его брата Махара Асада, не оставляют попыток вернуть власть.

На запросы Reuters о комментариях ни Камаль Хасан, ни Рами Махлуф, ни братья Асады не ответили.