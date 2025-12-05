Результаты жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу

В Вашингтоне состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

На церемонии присутствовал президент США Дональд Трамп с женой. Джанни Инфантино вручил президенту США Премию мира. Эта награда ФИФА вручается впервые.

Также присутствовали премьер министр Канады Марк Карни, президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Кубок мира на сцену вынес тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Все участники были разделены на 12 групп.

Напомним, что шесть участников еще не определены. Четверо определятся в европейском плэй-офф. Двое - в межконтинентальном плэй-офф.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в Мексике, СМША и Канаде.

Расписание матчей должно быть опубликовано завтра 6 декабря.

Жеребьевку проводили суперзвезды американского спорта Уэйн Гретцки (хоккей), Шакил О`Нил (Баскетбол), Том Бреди (американский футбол) и Аарон Джадж (бейсбол).

Группа А

Мексика, Южная Корея, ЮАР, победитель европейского плэй-офф (Дания, Северная Македония, Чехия, Ирландия).

Группа В

Канада, Швейцария, Катар, победитель европейского плэй-офф (Италия, Северная Ирландия, Уэльс, Босния и Герцеговина).

Группа С

Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.

Группа D

США, Австралия, Парагвай, победитель европейского плэй-офф (Турция, Румыния, Словения, Косово).

Группа Е

Германия, Эквадор, Кот д`Ивуар, Кюрасао.

Группа F

Нидерланды, Япония, Тунис, победитель европейского плэй-офф Украина, Швеция, Польша, Албания).

Группа G

Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия.

Группа Н

Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде.

Группа I

Франция, Сенегал, Норвегия, победитель межконтинентального плэй-офф (Ирак, Боливия, Суринам).

Группа J

Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.

Группа К

Португалия, Колумбия, Узбекистан, победитель межконтинентального плэй-офф (Демократическая республика Конго, Новая Каледония, Ямайка)..

Группа L

Англия, Хорватия, Панама, Гана.