Названо имя четвертого танкиста, погибшего в Джабалии: лейтенант Матан Абрамовиц
Разрешено к публикации имя четвертого военнослужащего 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады ЦАХАЛа "Иквот а-Барзель", погибшего 8 сентября 2025 года в Джабалии, на севере сектора Газы.
Это лейтенант Матан Абрамовиц, 21 год, из Ганей-Тиквы.
Ранее были опубликованы имена других погибших:
Старший сержант Ури Ламед, 20 лет, из Тель-Монда
Сержант Гади Коталь, 20 лет, из кибуца Афиким
Сержант Амит Арье Регев, 19 лет, из Модиин-Маккабим-Реут.
В этом же инциденте погиб еще один военнослужащий, имя которого будет опубликовано позднее.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что инцидент произошел утром 8 сентября в Джабалии. Группа боевиков открыла огонь по силам ЦАХАЛа, закончившим свою миссию. Террористам удалось забросить взрывное устройство в люк танка.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших солдат. "Весь народ Израиля скорбит о четырех танкистах, погибших на севере сектора Газы. Моя супруга и я вместе со всеми гражданами Израиля выражаем соболезнования семьям погибших, разделяем их тяжелое горе и обнимаем их. Наши бойцы проявили мужество и самоотверженность ради победы над ХАМАСом и возвращения всех заложников. Подобно им, мы не остановимся, пока не достигнем поставленных целей", - говорится в заявлении.
С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 904 военнослужащих ЦАХАЛа.