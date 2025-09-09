Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 9 сентября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 26-36, в Беэр-Шеве – 21-31, на побережье Мертвого моря – 22-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 19-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-33, на Голанских высотах – 19-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду – без существенных изменений. В четверг-пятницу ожидается повышение температуры.