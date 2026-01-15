Время зажигания субботних свечей 15 января 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:18, 17:38

Тель-Авив – 16:41, 17:40

Хайфа – 16:27, 17:38

Беэр-Шева – 16:43, 17:41

Эйлат – 16:46, 17:43

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ваэра":

Всевышний открывается Моше и обещает освободить сынов Израиля от египетского рабства, сделать их Своим народом у горы Синай и привести в землю, обещанную праотцам. Моше и Аарон вновь и вновь приходят к фараону с требованием отпустить народ для служения Б-гу, но каждый раз получают отказ.

Силой Всевышнего посох Аарона превращается в змея и пожирает жезлы египетских волхвов, после чего на Египет обрушиваются казни: вода Нила становится кровью, землю заполняют жабы и вши, появляются дикие звери, гибнет скот, египтян поражают нарывы, а затем с неба падает огненный град. Однако, несмотря на все это, сердце фараона остается жестоким, и он не отпускает сынов Израиля.

Тора показывает, что противостояние между Всевышним и фараоном – не просто борьба за освобождение рабов, а раскрытие того, Кто управляет миром. Фараон, считающий себя властелином природы и людей, снова и снова отказывается отпустить народ Израиля. Каждая казнь затрагивает очередную основу египетской жизни – реку, землю, животных, человеческое тело. Тем самым Всевышний ясно показывает: нет области, неподвластной Ему.