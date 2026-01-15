Раввин Меламед: религиозные солдаты не могут служить в гендерно-смешанных подразделениях

Глава религиозно-сионистской ешивы "Бейт-Эль" раввин Залман-Барух Меламед выступил с заявлением о необходимости законодательно гарантировать возможность религиозным солдатам и резервистам служить во всех боевых подразделениях ЦАХАЛа без ущерба для их веры и образа жизни.

Раввин Меламед отметил, что стремление религиозного общества состоит в том, чтобы каждый соблюдающий заповеди мог служить в любом подразделении, куда он будет призван, без компромиссов с Галахой. Вместе с тем он указал на противоречие между этой целью и тенденцией расширять смешанную службу мужчин и женщин в боевых частях. По его словам, служба в смешанных боевых подразделениях противоречит еврейскому закону и делает невозможным участие в них солдат, строго соблюдающих Тору и заповеди.

В связи с этим раввин призвал законодателей не ограничиваться формулировкой, запрещающей принуждение религиозных солдат к службе в неподходящих для них условиях, а закрепить в законе активное обязательство армии обеспечить им полноценную службу во всем боевом корпусе ЦАХАЛа. Отдельно он подчеркнул необходимость правовой защиты образа жизни религиозных резервистов.

По мнению раввина Меламеда, закон также должен четко определить главную цель армии – победу в войне – и зафиксировать, что в случаях, когда интеграция женщин снижает боеспособность подразделений, приоритет должен отдаваться военной эффективности и победе, а не принципу формального равенства.

Раввин Залман-Барух Меламед – один из ведущих раввинов религиозного сионизма. Он является основателем Совета раввинов Иудеи и Самарии, одним из идеологов консервативного крыла религиозно-сионистского движения и активным участником общественной и медийной деятельности, включая создание радиостанции и сайта "Аруц Шева".