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Мир

Жертвами пожаров в Калифорнии стали не менее 16 человек

США
Пожары
время публикации: 12 января 2025 г., 05:26 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 05:54
Жертвами пожаров в Калифорнии стали не менее 16 человек
AP Photo/Mark J. Terrill

Власти Лос-Анджелеса объявили, что в результате сильнейших лесных пожаров погибли не менее 16 человек, передает NBC News.

11 тел были найдены в районе Алтадина и рядом с ним, а пять — в районе Пасифик-Палисейдс.

Поисковые работы работы продолжаются. Число жертв может возрасти.

Ранее сообщалось, что сгорело более 12 тысяч строений, в том числе множество жилых домов.

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На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Как передавал ABC News, ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов.

В наибольшей степени от пожара пострадал район Пасифик-Палисейдс (между Санта-Моникой и Малибу).

Издание Page Six публиковало список знаменитостей, чьи дома сгорели в результате сильнейшего за последние годы лесного пожара в Калифорнии. Сообщалось, что в результате пожара своих домов лишились Энтони Хопкинс, Джон Гудмен, Анна Фэрис, Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Адам Броди и Лейтон Мистер. Ранее портал TMZ сообщал, что в Малибу сгорел пляжный дом актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон.

Агентство Associated Press отмечало, что в результате пожаров сгорели до десяти школ, в том числе школа Палисейдс-Чартер, показанная в фильме ужасов "Кэрри" (1976) и в телесериале "Волчонок" (2011).

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