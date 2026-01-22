Время зажигания субботних свечей 23 января 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:25, 17:44

Тель-Авив – 16:48, 17:46

Хайфа – 16:33, 17:44

Беэр-Шева – 16:49, 17:47

Эйлат – 16:52, 17:49

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу "Бо":

Всевышний велит Моше прийти к фараону. Саранча уничтожает всю уцелевшую после града растительность. Фараон вновь признает свой грех, но после окончания казни его сердце вновь ожесточается. Затем наступает густая тьма на три дня, парализующая египтян, в то время как у сынов Израиля есть свет. Всевышний объявляет о последней, десятой казни – поражении всех первенцев в Египте. Он также велит сынам Израиля попросить у египтян серебряные и золотые вещи. Моше предупреждает фараона о казни первенцев и в гневе покидает его.

Творец дает подробные указания о празднике Песах. Месяц исхода (нисан) устанавливается в качестве первого месяца года. В десятый день месяца каждый должен взять ягненка, а в четырнадцатый – заколоть его вечером. Кровью нужно помазать косяки и перекладины дверей, а мясо испечь и съесть с мацой и горькими травами, будучи готовыми к пути. Эта ночь – ночь бдения для всех поколений. Казнь первенцев происходит в полночь, и среди сынов Израиля не погибает никто.

Гибель первенцев приводит к тому, что фараон и египтяне требуют от сынов Израиля немедленно уйти. Народ уносит с собой тесто, не успевшее закваситься. Бог устанавливает заповеди о будущем праздновании Песаха, о посвящении Всевышнему всякого первенца и о том, чтобы рассказывать детям о смысле исхода. Сыны Израиля выходят из Египта спустя сотни лет после прибытия туда семьи Яакова.