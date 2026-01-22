Опрос: ультраортодоксы ощущают рост ненависти со стороны израильского общества

Согласно результатам опроса, проведенного 14 каналом ИТВ среди ультраортодоксов, 93% ощущают усиление проявлений ненависти к харедим в израильском обществе, тогда как 7% заявили, что не наблюдают такого роста. На вопрос о том, от кого исходит наиболее жесткая враждебность, 46% указали на сторонников оппозиции, 27% – на сторонников Нафтали Беннета, по 9% – на правые партии и средства массовой информации, 5% – на судебную систему, и 4% затруднились с ответом.

В оценке политического представительства 64% опрошенных заявили об удовлетворенности действиями депутатов Кнессета в вопросах, затрагивающих ультраортодоксальное общество, тогда как 36% выразили неудовлетворенность. Относительно возможности вхождения в Кнессет более молодых ультраортодоксальных депутатов, 38% поддержали эту идею, 13% высказались против, а 48% не определились.

Кроме того, 69% респондентов заявили, что ощущают себя частью праворелигиозного лагеря, тогда как 31% не разделяют этого чувства. В блоке вопросов, посвященном теме призыва, 36% участников опроса сообщили, что лично знакомы с людьми, рассматривавшими возможность службы в ЦАХАЛе в специализированных ультраортодоксальных рамках; среди сефардов этот показатель составил 45%, среди литваков – 34%, среди хасидов – 32%, а среди представителей других течений – 56%.

Опрос был проведен 18 января среди 1 072 респондентов из ультраортодоксального сектора. По составу выборки 45% опрошенных отнесли себя к сефардскому направлению, 34% – к литовскому, 32% – к хасидскому, при этом 56% указали принадлежность к другим течениям, включая неофитов ("хозрим би-тшува"), Хабад и Брацлавский хасидизм.