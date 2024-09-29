Раввин Юваль Шерло о том, можно ли радоваться ликвидации Насраллы

Раввин Юваль Шерло высказал на сайте Ynet свое мнение о ликвидации генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, призывая не смешивать моментальную радость и долгосрочные размышления о будущем. Он напомнил, что согласно еврейскому закону, когда происходит что-то хорошее, сначала произносится благословение "А-тов ве-а-метив" ("добрый и творящий добро"), выражающее благодарность Богу за свершившееся, и лишь затем делаются прогнозы на будущее.

Раввин указал, что повеление не радоваться падению врага, упомянутое в Притчах царя Шломо, не распространяется на таких злодеев, как Насралла. Он процитировал другой отрывок, где сказано, что гибель нечестивцев приносит радость, и подчеркнул, что это касается тех, кто выбрал путь зла, разрушив таким образом свой "образ Божий".

Несмотря на ликование, Юваль Шерло предостерег от высокомерия и поспешных выводов о долгосрочных последствиях ликвидации. Он подчеркнул, что будущее остается неопределенным, и важно сохранять осторожность, избегать распрей и не забывать об ответственности за дальнейшие шаги. Наконец, раввин напомнил, что конечная цель Израиля – мир, несмотря на необходимость решительно бороться с врагами.