Раввин Иегуда Цейтлин об уроках трагедии 7 октября

Раввин Иегуда Цейтлин, один из активистов общины Хабада в Тусоне (штат Аризона), опубликовал колонку о тяжелых уроках, которые еврейский народ вынес после трагедии 7 октября. Наше существование требует постоянной борьбы и готовности к самопожертвованию, мы узнали, кто является нашими настоящими друзьями, образование не гарантирует моральных качеств.

Раввин Цейтлин напомнил, что в последние годы евреи чувствовали себя в относительной безопасности: прошли десятилетия со времени последней экзистенциальной угрозы, и процесс нормализации отношений с соседними арабскими странами шёл успешно. Трагические события показали, что наше существование нельзя принимать как данность. Существование народа Израиля – это чудо, но оно требует постоянной борьбы и готовности к самопожертвованию.

Кризисные ситуации раскрывают истинные черты людей, и еврейские общины по всему миру столкнулись с этим явлением. Цейтлин отмечает, что евреи потеряли некоторых друзей и коллег, но также нашли новых союзников среди тех, кто выразил свою солидарность в самые тяжёлые моменты.

До нападения ХАМАСа израильское общество было крайне разрозненно, но после трагедии народ объединился. Сапир Коэн, которая провела 55 дней в плену, услышала от одного из террористов: "Когда евреи едины, они сильны". В плену остаются более ста евреев, а боль утраты и войны стала частью повседневной жизни. Однако еврейский народ научился справляться с этой болью и продолжать бороться.

Автор колонки подчеркивает, что вопреки академическим достижениям, многие университеты и их сотрудники демонстрировали предвзятость и антисемитизм. Это напомнило еврейской общине, что наличие дипломов не делает человека достойным. Раввин Цейтлин завершает свою колонку призывом к самоанализу и самосовершенствованию. Он отмечает, что с 7 октября евреи стали больше молиться и участвовать в жизни общины. В этих тяжёлых условиях еврейский народ открыл для себя новые силы и потенциал. Раввин Цейтлин завершает свои размышления надеждой на то, что наступающий год принесёт мир и благополучие.