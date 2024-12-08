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Суд отклонил требование религиозных жителей Пардес-Ханы запретить работу бассейна по субботам

время публикации: 08 декабря 2024 г., 23:56 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 00:03
Суд отклонил требование религиозных жителей Пардес-Ханы запретить работу бассейна по субботам
Abed Rahim Khatib/Flash90

Окружной суд Хайфы отклонил требование религиозных семей запретить работу общественного бассейна по субботам в Пардес-Хане.

Податели иска утверждали, что работа бассейна в субботу противоречит подзаконному акту местного совета, который запрещает работу коммерческих предприятий в шабат. Истцы аргументировали свою позицию наличием дискриминации, поскольку религиозные люди не могут посещать "некошерный" бассейн в будние дни.

Местные власти заявили, что общественный бассейн не является коммерческим предприятием и поэтому на него не распространяется подзаконный акт, к которому обращались истцы. Кроме того, они отмечали, что бассейн работает в соответствии с условиями тендера, опубликованными в 2016 году.

В своем решении судья Рон Соколов отметил, что в течение семи лет истцам не мешало то, что бассейн работает по субботам, и такая задержка с подачей иска, по его словам, необъяснима. Вместе с тем судья потребовал от местного совета в течение 45 дней внести поправки в подзаконный акт и согласовать их с МВД.

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