Депутат Кнессета Цви Суккот предложил коллеге изучать книгу "Тания"

Депутат Цви Суккот от партии "Ционут датит" выступил с речью, приуроченной к 19 кислева, дню освобождения основателя движения Хабад, рабби Шнеура-Залмана из Ляд, из Петропавловской крепости. Во время выступления Суккот обратился к депутату от партии "Авода" Гиладу Кариву: "Я уверен, что вы читали "Танию". С завтрашнего дня начнем совместное изучение?". Карив улыбнулся и согласился.

Суккот отметил, что книга "Тания", которую написал рабби Шнеур-Залман, является систематизированным пособием по духовному приближению к Богу. "227 лет назад один еврей сидел в одиночной камере в России по ложному обвинению. Евреи по всему миру молились о его освобождении – не потому что он был знаменит, а потому что он прикасался к их душам и менял их жизнь", – сказал политик. Завершая речь, Сукот поздравил хасидов Хабада с праздником.

В конце XVIII века рабби Шнеур-Залман из Ляд оказался в центре ожесточенного спора между хасидами и их противниками – митнагдим. Основанные на ложных обвинениях доносы привели к его аресту и заключению в Петропавловскую крепость, где он провел 53 дня, проходя допросы и объясняя следователям истинную природу хасидизма и своей деятельности. Благодаря усилиям хасидов и отсутствию доказательств вины Ребе был освобожден 19 кислева 5559 года (29 ноября 1798 года). Этот день стал символом духовной победы хасидизма.