"Тактический раввин" номинирован на премию Gundie Awards

Разиэль Коэн, 28-летний ортодоксальный раввин из Нью-Джерси, номинирован на престижную премию Gundie Awards, которую называют аналогом "Оскара" в сообществе любителей огнестрельного оружия.

Коэн, получивший прозвище "Тактический раввин" (The Tactical Rabbi), является основателем Национальной академии оборонительного огнестрельного оружия. После более чем десяти лет совершенствования своих навыков и получения сертификатов от Национальной стрелковой ассоциации и Министерства юстиции, он попал в шорт-лист в категории "Инструктор по огнестрельному оружию года".

Разиэль Коэн ранее работал в исправительных учреждениях и проводил индивидуальные занятия по всей территории США, обучая людей самообороне. Он появляется на стрельбищах как в тактическом снаряжении и бронежилете, так и в традиционной черной шляпе и религиозной одежде.

Несколько лет Коэн разработал хасидский халат стоимостью 550 долларов, предназначенный для скрытого ношения пистолета в синагоге. По его словам, после решения Верховного суда США 2022 года, которое смягчило ограничения на ношение оружия, и особенно после трагедии 7 октября, отношение к владению оружием среди евреев резко изменилось. Коэн утверждает, что с тех пор он обучил около 5000 человек, в основном, представителей еврейских общин.

Церемония вручения премии Gundie Awards пройдет в следующем месяце в Лас-Вегасе. Раввин с нетерпением ждет встречи с другими участниками, среди которых бывшие военные и сотрудники правоохранительных органов, номинированные в различных категориях. Надеясь на победу, он отмечает: "Всё зависит от решения Бога".