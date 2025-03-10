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Ближний Восток

Представитель МИД Ирана: "Мы не получали письма Трампа"

США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 10 марта 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 11:09
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи
Фото: пресс-служба МИД Ирана

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранское руководство не получало письма от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство IRNA. Ранее Трамп заявлял, что предложил Ирану вернуться к переговорам по ядерной тематике.

"Хочу еще раз подчеркнуть: Исламская республика никогда не закрывала двери перед переговорами. Однако мы не готовы к переговорам, основанным на угрозах и запугивании – в принципе, их и переговорами не назовешь", – сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Багаи добавил, что в последние месяцы состоялось несколько встреч с представителями европейских стран. По его словам, Иран также ведет с Россией и Китаем переговоры по проблематике соглашений о судьбе иранских ядерных разработок. Чиновник обещал сообщить об их результатах.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 7 марта, что направил письмо верховному лидеру Исламской республики аятолле Али Хаменеи, призвав его к переговорам с целью предотвращения получения Ираном ядерного оружия. "Я отправил письмо верховному лидеру Ирана, чтобы начать переговоры, – сказал Трамп. – У Ирана не должно быть ядерного оружия".

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