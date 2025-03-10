Власти Сирии сообщили о завершении операции против сторонников Асада, унесшей жизни сотен алавитов

Министерство обороны новой администрации Сирии сообщило о завершении операции против сторонников бывшего президента Башара Асада, которая проводилась в прибрежных провинциях, значительную часть населения которых составляют алавиты.

"Наши силы смогли нейтрализовать несколько ячеек, состоявших из сторонников старого режима, в населенных пунктах провинций Тартус и Латакия. Поскольку цели операции достигнуты, было принято решение о ее завершении", – сообщил пресс-секретарь министерства Хасан Абдул-Гани.

Операция была начата несколько дней назад, после того, как подразделение правительственных войск попало в засаду, устроенную недалеко от Латакии сторонниками Асада, который также принадлежал к алавитской общине.

В результате операции были убиты 1500 человек, подавляющее большинство из которых – мирные алавиты. Оказавшись под огнем критики, новый президент Сирии Ахмад аш-Шараа объявил о создании комиссии по расследованию убийств.